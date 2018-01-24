С территории Африна запустили ракету в сторону турецкого города Килис

24 Янв. 2018 2018-01-24T21:48:29+03:00

В результате обстрела пострадали восемь человек

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В среду, 24 января, в сторону турецкого приграничного города Килис запустили ракету с территории сирийского Африна.

Как сообщает турецкая газета Daily Sabah, ракета попала в мечеть, где в этот момент молились люди. В результате один человек погиб и еще 13 пострадали. Отмечается, что некоторые из них находятся в критическом состоянии.

По данным СМИ, поврежденная мечеть расположена в шести километрах от границы с Сирией.

Губернатор провинции Килис Мехмет Текинарслан заявил, что в результате попадания ракеты в мечеть пострадали восемь человек.

"Полчаса назад (около 18.30 мск) еще две ракеты поразили Килис. Одна попала в мечеть Чалык во время намаза. Погибших нет, восемь раненых, но двое в очень тяжелом состоянии», - сказал он в эфире телеканала NTV.

Губернатор отметил, что еще вторая ракета попала в жилой дом в 100 метрах от мечети.

«Там пострадали от дыма по меньшей мере пять человек, их жизни ничего не угрожает. Все пострадавшие уже отправлены в больницу", — добавил Текинарслан .