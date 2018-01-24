2018-01-24T21:48:29+03:00
Происшествия

С территории Африна запустили ракету в сторону турецкого города Килис

В результате обстрела пострадали восемь человек
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Изменить размер текста:

В среду, 24 января, в сторону турецкого приграничного города Килис запустили ракету с территории сирийского Африна.

Как сообщает турецкая газета Daily Sabah, ракета попала в мечеть, где в этот момент молились люди. В результате один человек погиб и еще 13 пострадали. Отмечается, что некоторые из них находятся в критическом состоянии.

По данным СМИ, поврежденная мечеть расположена в шести километрах от границы с Сирией.

Губернатор провинции Килис Мехмет Текинарслан заявил, что в результате попадания ракеты в мечеть пострадали восемь человек.

"Полчаса назад (около 18.30 мск) еще две ракеты поразили Килис. Одна попала в мечеть Чалык во время намаза. Погибших нет, восемь раненых, но двое в очень тяжелом состоянии», - сказал он в эфире телеканала NTV.

Губернатор отметил, что еще вторая ракета попала в жилой дом в 100 метрах от мечети.

«Там пострадали от дыма по меньшей мере пять человек, их жизни ничего не угрожает. Все пострадавшие уже отправлены в больницу", — добавил Текинарслан .

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Бывшего врача сборной США по гимнастике приговорили к 175 годам тюрьмы
Дворкович: «Американцы прячутся от нас в Давосе»
Депутат Госдумы – о переэкзаменовке при замене водительских прав: Лукавое намерение
Сергей Рябков: Россия не оставит без ответа новые санкции США, если они будут
Путин: Мы будем продолжать поддержку исламского образования
В Италии горит аббатство Сакра ди Сан-Микеле XIII века
Глава МВФ рассказала о «хорошей и конструктивной» встрече с Порошенко
Трамп призвал Эрдогана к осторожности при операции в Африне
Умер вокалист британской группы The Fall Марк Смит
МИД РФ: США клевещут на Россию и Сирию
Суд Бразилии оставил в силе обвинительный приговор экс-президенту Лула да Силве
Эрдоган призвал Трампа не помогать сирийским курдам
СМИ узнали, что Порошенко является бенефициаром завода в Германии
Путин из Уфы прилетел в Казань
Дворкович: в России больше нет олигархов
Путин заявил о принятии десятилетней программы вооружения
Сирийские курды сбили военный самолет Турции
Порошенко провел переговоры с премьер-министром Израиля
Минтранс: весной авиавласти РФ и Египта обсудят возобновление чартеров
В Москве автомобиль влетел в остановку, погиб один человек
Трамп: сокращение налогов снова сделает из США великую державу