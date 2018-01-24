В Москве автомобиль влетел в остановку, погиб один человек

24 Янв. 2018 2018-01-24T21:59:13+03:00

Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП на проспекте Мира в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авария произошла на проспекте Мира, еще четыре человека пострадали

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Вечером в среду, 24 января, на проспекте Мира легковушка врезалась в остановку общественного транспорта. В результате происшествия один человек погиб, еще четыре человека получили ранения.

"Возле дома 68 на проспекте Мира легковой автомобиль вылетел на остановку. По предварительным данным, пострадали пять человек, один из них погиб", — заявил источник в столичных экстренных службах столицы.

Причины и подробности аварии, а также состояние раненых выясняются, передает РИА Новости. По предварительным данным, погибший был водителем автомобиля.

Напомним, ранее в среду в Ростове-на-Дону грузовик МАЗ врезался в остановку, где в этот момент находились люди. По информации очевидцев, в результате инцидента пострадали две женщины — их госпитализировали. Пользователи соцсетей считают, что авария произошла по вине дорожников, не обработавших реагентами проезжую часть на опасном участке дороги.