2018-01-24T21:59:13+03:00
Происшествия

В Москве автомобиль влетел в остановку, погиб один человек

Авария произошла на проспекте Мира, еще четыре человека пострадали
Екатерина БОЛГОВА
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Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП на проспекте Мира в МосквеОдин человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП на проспекте Мира в МосквеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вечером в среду, 24 января, на проспекте Мира легковушка врезалась в остановку общественного транспорта. В результате происшествия один человек погиб, еще четыре человека получили ранения.

"Возле дома 68 на проспекте Мира легковой автомобиль вылетел на остановку. По предварительным данным, пострадали пять человек, один из них погиб", — заявил источник в столичных экстренных службах столицы.

Причины и подробности аварии, а также состояние раненых выясняются, передает РИА Новости. По предварительным данным, погибший был водителем автомобиля.

Напомним, ранее в среду в Ростове-на-Дону грузовик МАЗ врезался в остановку, где в этот момент находились люди. По информации очевидцев, в результате инцидента пострадали две женщины — их госпитализировали. Пользователи соцсетей считают, что авария произошла по вине дорожников, не обработавших реагентами проезжую часть на опасном участке дороги.

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