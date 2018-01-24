2018-01-24T22:55:33+03:00
В мире

Сирийские курды сбили военный самолет Турции

Ранее Турция начала в сирийском Африне операцию "Оливковая ветвь", направленную на ликвидацию военизированных курдских формирований
Екатерина БОЛГОВА
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Источник сообщил, что курды сбили самолет ВВС ТурцииИсточник сообщил, что курды сбили самолет ВВС ТурцииФото: REUTERS
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В среду, 24 января, бойцы сирийских курдских отрядов народной самообороны сбили военный самолет Турции в районе Африна, расположенного на севере Сирии. Инцидент произошел у села Шехурзе.

"У села Шехурзе (район Шие) кантона Африн бойцы Отрядов народной самообороны сбили турецкий военный самолет", - передает "Интерфакс" сообщение курдского источника.

Собеседник агентства не пояснил, когда и при каких обстоятельствах это случилось.

Ранее турецкие силы совершили несколько авиационных ударов по курдским позициям, в частности - убежищам и хранилищам боеприпасов.

Напомним, 20 января турецкие власти объявили о начале операцию "Оливковая ветвь" против военизированных курдских формирований в Африне на севере Сирии. Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не ограничится операцией в Африне и продолжит ее на всей границе с Сирией.

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