2018-01-24T23:16:20+03:00
Политика

Путин заявил о принятии десятилетней программы вооружения

По словам президента, ОПК с 2018 по 2027 год будет работать стабильно и ритмично
Екатерина БОЛГОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин сообщил о принятии новой Государственной программы вооружения на 2018—2027 годы.

«Мы принимаем, приняли уже программу вооружения и государственный (оборонный) заказ до 2027 года», — сказал Путин во время посещения Уфимского моторостроительного производственного объединения.

Он отметил, что новая программа вооружения будет реализовываться с 2018 по 2027 год, а предприятия ОПК в это время будет работать стабильно и ритмично, передает "Интерфакс".

Напомним, в декабре прошлого года, выступая на коллегии Минобороны, Путин заявил, что Россия должна быть лидером в строительстве армии нового поколения. Он добавил, что технологическое отставание в оборонной отрасли недопустимо, так как может подорвать безопасность и суверенитет страны.

«В предстоящие годы необходимо продолжать последовательную работу по качественному развитию Вооруженных сил», — сказал тогда Путин.

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