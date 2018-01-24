2018-01-24T23:32:58+03:00
Политика

Путин из Уфы прилетел в Казань

Президент России посетит авиационный завод в столице Татарстана
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Завершая поезду в Уфу, Владимир Путин встретился с верховным муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином. Фото: пресс-служба КремляЗавершая поезду в Уфу, Владимир Путин встретился с верховным муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином. Фото: пресс-служба Кремля
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Вечером в среду, 24 января, президент России Владимир Путин завершил рабочую поездку в Башкирию и прибыл в Казань.

Ожидается, что сразу после прилёта глава государства проведет несколько встреч, в частности, побеседует с представителями мусульманских религиозных организаций и руководителями Болгарской исламской академии.

А в четверг, 25 января, Владимир Владимирович посетит Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, пообщается с работниками и руководством предприятия.

Кроме того, глава государства в столице Татарстана понаблюдает за демонстрационным полётом модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М, передает РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба Кремля, перед отлетом из Уфы Владимир Путин посетил одну из старейших мечетей страны – первую Уфимскую Соборную мечеть, а потом встретился с верховным муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином.

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