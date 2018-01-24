Путин из Уфы прилетел в Казань
Вечером в среду, 24 января, президент России Владимир Путин завершил рабочую поездку в Башкирию и прибыл в Казань.
Ожидается, что сразу после прилёта глава государства проведет несколько встреч, в частности, побеседует с представителями мусульманских религиозных организаций и руководителями Болгарской исламской академии.
А в четверг, 25 января, Владимир Владимирович посетит Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, пообщается с работниками и руководством предприятия.
Кроме того, глава государства в столице Татарстана понаблюдает за демонстрационным полётом модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М, передает РИА Новости.
Как сообщает пресс-служба Кремля, перед отлетом из Уфы Владимир Путин посетил одну из старейших мечетей страны – первую Уфимскую Соборную мечеть, а потом встретился с верховным муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Давайте я вас лучше расцелую»: Путин обнял рабочего в ответ на просьбу наградить завод орденом
На Уфимском моторостроительном объединении президент предложил обязать госкомпании покупать конверсионную продукцию (подробности).