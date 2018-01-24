СМИ узнали, что Порошенко является бенефициаром завода в Германии

24 Янв. 2018 2018-01-24T23:35:31+03:00

Отмечается, что украинский президент не указал себя в качестве совладельца предприятия, как того требуют немецкие законы

Изменить размер текста: A A

СМИ узнали, что президент Украины Петр Порошенко является бенефициаром завода в городе Эльстерауэ на востоке Германии.

Как сообщает Deutsche Welle, украинский лидер не указал себя в качестве совладельца предприятия, как того требуют законы Германии. Формально украинская компания «Интерстарч Украина» владеет менее чем 25 % акций Interstarch GmbH, которая управляет заводом. Больше 75% акций компании находятся в распоряжении кипрской фирмы, чьи бенефициары не указаны.

В прошлом году в Германии был создан реестр, в котором должны быть указаны все конечные бенефициары компаний. В частности, это касалось организаций, скрывающих активы с помощью офшоров.

Имя Порошенко всплыло в ходе расследования так называемого «Панамского досье», опубликованного Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) в апреле 2016 года. Отмечалось, что в 2014 году украинский президент основал три офшора для реструктуризации принадлежащей ему корпорации Roshen.