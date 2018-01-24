2018-01-24T23:35:31+03:00
Политика

СМИ узнали, что Порошенко является бенефициаром завода в Германии

Отмечается, что украинский президент не указал себя в качестве совладельца предприятия, как того требуют немецкие законы
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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СМИ узнали, что президент Украины Петр Порошенко является бенефициаром завода в городе Эльстерауэ на востоке Германии.

Как сообщает Deutsche Welle, украинский лидер не указал себя в качестве совладельца предприятия, как того требуют законы Германии. Формально украинская компания «Интерстарч Украина» владеет менее чем 25 % акций Interstarch GmbH, которая управляет заводом. Больше 75% акций компании находятся в распоряжении кипрской фирмы, чьи бенефициары не указаны.

В прошлом году в Германии был создан реестр, в котором должны быть указаны все конечные бенефициары компаний. В частности, это касалось организаций, скрывающих активы с помощью офшоров.

Имя Порошенко всплыло в ходе расследования так называемого «Панамского досье», опубликованного Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) в апреле 2016 года. Отмечалось, что в 2014 году украинский президент основал три офшора для реструктуризации принадлежащей ему корпорации Roshen.

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