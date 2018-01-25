Суд Бразилии оставил в силе обвинительный приговор экс-президенту Лула да Силве

25 Янв. 2018 2018-01-25T00:25:13+03:00

Причем срок тюремного заключения увеличили с 9,5 лет до 12 лет и одного месяца

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Суд Бразилии не только оставил в силе обвинительный приговор экс-президенту страны Луису Инасиу Лула да Силве, но и увеличил срок его тюремного заключения: бывшему главе государства придется провести за решеткой не девять с половиной лет, а 12 лет и один месяц.

Такое решение единогласно приняли три федеральных судьи на заседании суда второй инстанции, которое прошло 24 января. Между тем, Лула да Силва не был тут же заключен под стражу. Он имеет право подать еще одну апелляцию, и пока ее не рассмотрят, будет оставаться на свободе, передает агентство Reuters.

Вот только участвовать в президентских выборах, которые пройдут в Бразилии этой осенью, Лула да Силва уже не сможет. Несмотря на обвинения в коррупции, бывший бразильский лидер оставался фаворитом предвыборной гонки. По данным прошлогодних соцопросов, в первом туре выборов его готовы поддержать более трети соотечественников – 35%.

Луис Инасиу Лула да Силва занимал пост главы государства с начала 2003 до конца 2010 года.