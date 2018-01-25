2018-01-25T00:25:13+03:00
В мире

Суд Бразилии оставил в силе обвинительный приговор экс-президенту Лула да Силве

Причем срок тюремного заключения увеличили с 9,5 лет до 12 лет и одного месяца
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Бывший президент Бразилии Инасиу Лула да Силва на судебном заседанииБывший президент Бразилии Инасиу Лула да Силва на судебном заседанииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Суд Бразилии не только оставил в силе обвинительный приговор экс-президенту страны Луису Инасиу Лула да Силве, но и увеличил срок его тюремного заключения: бывшему главе государства придется провести за решеткой не девять с половиной лет, а 12 лет и один месяц.

Такое решение единогласно приняли три федеральных судьи на заседании суда второй инстанции, которое прошло 24 января. Между тем, Лула да Силва не был тут же заключен под стражу. Он имеет право подать еще одну апелляцию, и пока ее не рассмотрят, будет оставаться на свободе, передает агентство Reuters.

Вот только участвовать в президентских выборах, которые пройдут в Бразилии этой осенью, Лула да Силва уже не сможет. Несмотря на обвинения в коррупции, бывший бразильский лидер оставался фаворитом предвыборной гонки. По данным прошлогодних соцопросов, в первом туре выборов его готовы поддержать более трети соотечественников – 35%.

Луис Инасиу Лула да Силва занимал пост главы государства с начала 2003 до конца 2010 года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Бывшего врача сборной США по гимнастике приговорили к 175 годам тюрьмы
Дворкович: «Американцы прячутся от нас в Давосе»
Депутат Госдумы – о переэкзаменовке при замене водительских прав: Лукавое намерение
Сергей Рябков: Россия не оставит без ответа новые санкции США, если они будут
Путин: Мы будем продолжать поддержку исламского образования
В Италии горит аббатство Сакра ди Сан-Микеле XIII века
Глава МВФ рассказала о «хорошей и конструктивной» встрече с Порошенко
Трамп призвал Эрдогана к осторожности при операции в Африне
Умер вокалист британской группы The Fall Марк Смит
МИД РФ: США клевещут на Россию и Сирию
Эрдоган призвал Трампа не помогать сирийским курдам
СМИ узнали, что Порошенко является бенефициаром завода в Германии
Путин из Уфы прилетел в Казань
Дворкович: в России больше нет олигархов
Путин заявил о принятии десятилетней программы вооружения
Сирийские курды сбили военный самолет Турции
Порошенко провел переговоры с премьер-министром Израиля
Минтранс: весной авиавласти РФ и Египта обсудят возобновление чартеров
В Москве автомобиль влетел в остановку, погиб один человек
С территории Африна запустили ракету в сторону турецкого города Килис
Трамп: сокращение налогов снова сделает из США великую державу