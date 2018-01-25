2018-01-25T01:45:39+03:00
Общество

Умер вокалист британской группы The Fall Марк Смит

Солист британской группы The Fall Марк Смит скончался на 61-м году жизни у себя дома [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вокалист, автор песен и лидер постпанк-группы The Fall Марк СмитВокалист, автор песен и лидер постпанк-группы The Fall Марк СмитФото: ТАСС
Изменить размер текста:

Печальная весть пришла из Англии: утром 24 января скончался британский поэт и вокалист, автор песен и лидер постпанк-группы The Fall Марк Смит, 5 марта ему бы исполнился 61 год. Как сообщил журналистам менеджер солиста The Fall, он умер у себя дома.

Как пишет The Guardian, в заявлении Пэма Ван Бэминга ничего не говорится о причинах смерти музыканта, и никаких подробностей не приводится, но он пообещал на днях рассказать больше.

Марк Смит, которого называли «иконой» британского андеграунда, был известен необычной манерой исполнения, своеобразными остроумными текстами и «жесткой кадровой политикой»: состав его группы менялся 58 раз.

The Fall - Wings (Official Video 1983).

СПРАВКА «КП»

Марк Эдвард Смит родился 5 марта 1957 в Броутоне, Солфорд (ныне – пригород Манчестера) в рабочей семье, он был старшим из четверых детей. Группу The Fall создал в 1976 году, когда ему было 19 лет.

Пик популярности коллектива пришелся на 80-е годы, музыканты The Fall записали свыше 100 студийных и концертных альбомов и сборников, около 40 синглов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Бывшего врача сборной США по гимнастике приговорили к 175 годам тюрьмы
Дворкович: «Американцы прячутся от нас в Давосе»
Депутат Госдумы – о переэкзаменовке при замене водительских прав: Лукавое намерение
Сергей Рябков: Россия не оставит без ответа новые санкции США, если они будут
Путин: Мы будем продолжать поддержку исламского образования
В Италии горит аббатство Сакра ди Сан-Микеле XIII века
Глава МВФ рассказала о «хорошей и конструктивной» встрече с Порошенко
Трамп призвал Эрдогана к осторожности при операции в Африне
МИД РФ: США клевещут на Россию и Сирию
Суд Бразилии оставил в силе обвинительный приговор экс-президенту Лула да Силве
Эрдоган призвал Трампа не помогать сирийским курдам
СМИ узнали, что Порошенко является бенефициаром завода в Германии
Путин из Уфы прилетел в Казань
Дворкович: в России больше нет олигархов
Путин заявил о принятии десятилетней программы вооружения
Сирийские курды сбили военный самолет Турции
Порошенко провел переговоры с премьер-министром Израиля
Минтранс: весной авиавласти РФ и Египта обсудят возобновление чартеров
В Москве автомобиль влетел в остановку, погиб один человек
С территории Африна запустили ракету в сторону турецкого города Килис
Трамп: сокращение налогов снова сделает из США великую державу