Умер вокалист британской группы The Fall Марк Смит

25 Янв. 2018 2018-01-25T01:45:39+03:00

Солист британской группы The Fall Марк Смит скончался на 61-м году жизни у себя дома [видео]

Изменить размер текста: A A

Печальная весть пришла из Англии: утром 24 января скончался британский поэт и вокалист, автор песен и лидер постпанк-группы The Fall Марк Смит, 5 марта ему бы исполнился 61 год. Как сообщил журналистам менеджер солиста The Fall, он умер у себя дома.

Как пишет The Guardian, в заявлении Пэма Ван Бэминга ничего не говорится о причинах смерти музыканта, и никаких подробностей не приводится, но он пообещал на днях рассказать больше.

Марк Смит, которого называли «иконой» британского андеграунда, был известен необычной манерой исполнения, своеобразными остроумными текстами и «жесткой кадровой политикой»: состав его группы менялся 58 раз.

The Fall - Wings (Official Video 1983).

СПРАВКА «КП»

Марк Эдвард Смит родился 5 марта 1957 в Броутоне, Солфорд (ныне – пригород Манчестера) в рабочей семье, он был старшим из четверых детей. Группу The Fall создал в 1976 году, когда ему было 19 лет.

Пик популярности коллектива пришелся на 80-е годы, музыканты The Fall записали свыше 100 студийных и концертных альбомов и сборников, около 40 синглов.