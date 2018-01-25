2018-01-25T02:34:07+03:00
В мире

Трамп призвал Эрдогана к осторожности при операции в Африне

Президент США в телефонной беседе с турецким коллегой выразил обеспокоенность возможными стычками военных двух стран в Сирии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп позвонил турецкому коллеге, чтобы обсудить актуальные вопросыПрезидент США Дональд Трамп позвонил турецкому коллеге, чтобы обсудить актуальные вопросыФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал Анкару к сдержанности и ограничению военных действий в сирийском Африне, сообщает пресс-служба Белого дома.

Он отметил, что эскалация насилия в регионе может «подорвать общие цели» двух стран в Сирии. По его словам, Соединенные Штаты и Турция должны сосредоточиться на окончательном поражении ИГ (запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»).

Как отмечается в сообщении, Трамп «настоятельно призвал Турцию проявлять осторожность и избегать любых действий, которые могут вызвать конфликт между турецкими и американскими войсками».

Ранее в администрации Эрдогана сообщали, что турецкий лидер в беседе с президентом США призвал его не помогать сирийским курдам, против которых Анкара с 20 января проводит силовую операцию под названием «Оливковая ветвь».

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