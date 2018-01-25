Трамп призвал Эрдогана к осторожности при операции в Африне
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал Анкару к сдержанности и ограничению военных действий в сирийском Африне, сообщает пресс-служба Белого дома.
Он отметил, что эскалация насилия в регионе может «подорвать общие цели» двух стран в Сирии. По его словам, Соединенные Штаты и Турция должны сосредоточиться на окончательном поражении ИГ (запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»).
Как отмечается в сообщении, Трамп «настоятельно призвал Турцию проявлять осторожность и избегать любых действий, которые могут вызвать конфликт между турецкими и американскими войсками».
Ранее в администрации Эрдогана сообщали, что турецкий лидер в беседе с президентом США призвал его не помогать сирийским курдам, против которых Анкара с 20 января проводит силовую операцию под названием «Оливковая ветвь».