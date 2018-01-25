2018-01-25T03:07:59+03:00
Политика

Глава МВФ рассказала о «хорошей и конструктивной» встрече с Порошенко

Кристин Лагард пообещала президенту Украины дальнейшую поддержку и поторопила его с обещанными реформами в стране
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава МВФ Кристин Лагард с президентом Украины Петром Порошенко в Давосе. Фото: twitter@LagardeГлава МВФ Кристин Лагард с президентом Украины Петром Порошенко в Давосе. Фото: twitter@Lagarde
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ГлаваДиректор-распорядитель экономического форума в Давосе провела встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Как она потом написала на своей странице в Twitter, встреча с лидером Незалежной и его командой была «хорошей и конструктивной».

Глава МВФ отметила, что Фонд готов МВФ готов продолжать поддерживать Киев, «мы обсудили реализацию мер, которые покажут путь к реализации программы» помощи Украине. Своё сообщение Лагард проиллюстрировала фотографией с Порошенко.

При этом она «вновь напомнила», что МВФ и международные партнеры «готовы поддерживать Украину в ее усилиях по проведению реформ».

«Я уделила особое внимание тому, что Украина должна воспользоваться существующими благоприятными условиями для ускорения реформ и перехода к более высоким темпам роста (экономики), что необходимо для устойчивого развития уровня благосостояния народа», - приводит её слова пресс-служба Фонда.

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