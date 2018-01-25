В Италии горит аббатство Сакра ди Сан-Микеле XIII века

25 Янв. 2018 2018-01-25T03:42:52+03:00

Именно этот древний монастырь вдохновил Умберто Эко на «Имя Розы» [видео]

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В северной итальянской области Пьемонт горит древнее аббатство Сакра ди Сан-Микеле (монастырь Святого Михаила), вдохновившее писателя Умберто Эко на роман «Имя Розы».

Как сообщает агентство ANSA, пожар в древнем монастыре постройки XIII века, расположенном в Валь ди Суза, начался в ночь на четверг, 25 января. Пламя полностью охватило крышу здания, на месте работают пожарные расчеты.

По данным издания, в популярном среди туристов монастыре как раз проводилась реконструкция, информации о пострадавших не поступало. Возможной причиной пожара считают короткое замыкание.

В Италии горит аббатство, вдохновившее Умберто Эко на роман Имя Розы .Монастырь был построен в XIII веке

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