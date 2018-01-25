2018-01-25T04:22:47+03:00
Политика

Путин: Мы будем продолжать поддержку исламского образования

Об этом президент России сказал на встрече с муфтиями и руководителями Болгарской исламской академии в Казани
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Завершая поезду в Уфу, Владимир Путин встретился с верховным муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином. Фото: пресс-служба КремляЗавершая поезду в Уфу, Владимир Путин встретился с верховным муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином. Фото: пресс-служба Кремля
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Сразу после прилета в Казань Владимир Путин провел встречу с муфтиями централизованных религиозных организаций мусульман России и руководителями Болгарской исламской академии.

В беседе президент отметил важность развития отечественной исламской богословской школы и пообещал продолжать поддержку исламского образования через крупные государственные вузы.

Как подчеркнул глава государства, «традиционный ислам является важнейшей частью российского культурного кода, а мусульманская умма, без всякого сомнения, – очень важная часть российского многонационального народа».

Он отметил, что «годы идут, и возраст действующих муфтиев заставляет нас задуматься о том, что нужно готовить смену».

«Но готовить на собственной национальной базе, на основе нашего традиционного ислама», - приводит слова президента пресс-служба Кремля.

В четверг, 25 января, Владимир Путин посетит Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, пообщается с работниками предприятия.

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