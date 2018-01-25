Путин: Мы будем продолжать поддержку исламского образования
Сразу после прилета в Казань Владимир Путин провел встречу с муфтиями централизованных религиозных организаций мусульман России и руководителями Болгарской исламской академии.
В беседе президент отметил важность развития отечественной исламской богословской школы и пообещал продолжать поддержку исламского образования через крупные государственные вузы.
Как подчеркнул глава государства, «традиционный ислам является важнейшей частью российского культурного кода, а мусульманская умма, без всякого сомнения, – очень важная часть российского многонационального народа».
Он отметил, что «годы идут, и возраст действующих муфтиев заставляет нас задуматься о том, что нужно готовить смену».
«Но готовить на собственной национальной базе, на основе нашего традиционного ислама», - приводит слова президента пресс-служба Кремля.
В четверг, 25 января, Владимир Путин посетит Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, пообщается с работниками предприятия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Давайте я вас лучше расцелую»: Путин обнял рабочего в ответ на просьбу наградить завод орденом
На Уфимском моторостроительном объединении президент предложил обязать госкомпании покупать конверсионную продукцию (подробности).