Сергей Рябков: Россия не оставит без ответа новые санкции США, если они будут
Если Соединенные Штаты введут против нашей страны новые санкции, Россия ответит незамедлительно, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Однако при этом отметил, что говорить о том, каким будет очередной пакет антироссийских санкций, пока рано: «Всё, что сейчас на эту тему говорят и пишут, в значительной мере из разряда спекуляций».
«Необходимо дождаться развития событий с точки зрения объявления американцами тех или иных решений. А отвечать мы, безусловно, будем», - сказал он газете «Известия».
Замглавы МИД подчеркнул, что «все варианты находятся в проработке, а все опции ответа будут на столе у президента Российской Федерации, когда и если дойдет до необходимости отвечать не только вербально, но и материально на возможные враждебные шаги по отношению к России».
Ранее сообщалось, что доклад о новых санкциях США против нашей страны будет готов к 29 января.