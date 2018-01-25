2018-01-25T04:39:57+03:00
Политика

Сергей Рябков: Россия не оставит без ответа новые санкции США, если они будут

Замглавы МИД РФ рассказал, что прорабатывается несколько вариантов ответных действий на возможные ограничения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей РябковЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей РябковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Если Соединенные Штаты введут против нашей страны новые санкции, Россия ответит незамедлительно, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Однако при этом отметил, что говорить о том, каким будет очередной пакет антироссийских санкций, пока рано: «Всё, что сейчас на эту тему говорят и пишут, в значительной мере из разряда спекуляций».

«Необходимо дождаться развития событий с точки зрения объявления американцами тех или иных решений. А отвечать мы, безусловно, будем», - сказал он газете «Известия».

Замглавы МИД подчеркнул, что «все варианты находятся в проработке, а все опции ответа будут на столе у президента Российской Федерации, когда и если дойдет до необходимости отвечать не только вербально, но и материально на возможные враждебные шаги по отношению к России».

Ранее сообщалось, что доклад о новых санкциях США против нашей страны будет готов к 29 января.

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