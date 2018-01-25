2018-01-25T05:06:31+03:00
Общество

Депутат Госдумы – о переэкзаменовке при замене водительских прав: Лукавое намерение

Главный вопрос в том, бесплатной ли будет такая услуга, считает Олег Нилов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Российский Союз автошкол считает, что водители при замене истекших прав должны пересдать экзамен по теорииРоссийский Союз автошкол считает, что водители при замене истекших прав должны пересдать экзамен по теорииФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Комментируя предложение ввести в России переэкзаменовку водителей на знание правил дорожного движения при замене истекших прав, депутат Госдумы Олег Нилов раскритиковал эту идею.

«Благое вроде бы намерение, но лукавое. Я думаю, они это делают, чтобы заработать денег. Вот где причина их активности», - поделился он своим мнением.

Депутат считает, что главный вопрос – бесплатной ли будет эта услуга.

«Почему бы тогда не попросить граждан пересдавать экзамены ЕГЭ? Где конец этого безобразия? Не нужно изобретать 401 способ отъёма денег по Остапу Бендеру», - приводит его слова телеканал RT.

Коллеги Нилова придерживаются такой же точки зрения. Ранее первый замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков сказал, что пересдача на права приведет лишь к дополнительным тратам граждан.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Бывшего врача сборной США по гимнастике приговорили к 175 годам тюрьмы
Дворкович: «Американцы прячутся от нас в Давосе»
Сергей Рябков: Россия не оставит без ответа новые санкции США, если они будут
Путин: Мы будем продолжать поддержку исламского образования
В Италии горит аббатство Сакра ди Сан-Микеле XIII века
Глава МВФ рассказала о «хорошей и конструктивной» встрече с Порошенко
Трамп призвал Эрдогана к осторожности при операции в Африне
Умер вокалист британской группы The Fall Марк Смит
МИД РФ: США клевещут на Россию и Сирию
Суд Бразилии оставил в силе обвинительный приговор экс-президенту Лула да Силве
Эрдоган призвал Трампа не помогать сирийским курдам
СМИ узнали, что Порошенко является бенефициаром завода в Германии
Путин из Уфы прилетел в Казань
Дворкович: в России больше нет олигархов
Путин заявил о принятии десятилетней программы вооружения
Сирийские курды сбили военный самолет Турции
Порошенко провел переговоры с премьер-министром Израиля
Минтранс: весной авиавласти РФ и Египта обсудят возобновление чартеров
В Москве автомобиль влетел в остановку, погиб один человек
С территории Африна запустили ракету в сторону турецкого города Килис
Трамп: сокращение налогов снова сделает из США великую державу