Депутат Госдумы – о переэкзаменовке при замене водительских прав: Лукавое намерение
Комментируя предложение ввести в России переэкзаменовку водителей на знание правил дорожного движения при замене истекших прав, депутат Госдумы Олег Нилов раскритиковал эту идею.
«Благое вроде бы намерение, но лукавое. Я думаю, они это делают, чтобы заработать денег. Вот где причина их активности», - поделился он своим мнением.
Депутат считает, что главный вопрос – бесплатной ли будет эта услуга.
«Почему бы тогда не попросить граждан пересдавать экзамены ЕГЭ? Где конец этого безобразия? Не нужно изобретать 401 способ отъёма денег по Остапу Бендеру», - приводит его слова телеканал RT.
Коллеги Нилова придерживаются такой же точки зрения. Ранее первый замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков сказал, что пересдача на права приведет лишь к дополнительным тратам граждан.