Депутат Госдумы – о переэкзаменовке при замене водительских прав: Лукавое намерение

25 Янв. 2018 2018-01-25T05:06:31+03:00

Российский Союз автошкол считает, что водители при замене истекших прав должны пересдать экзамен по теории Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный вопрос в том, бесплатной ли будет такая услуга, считает Олег Нилов

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Комментируя предложение ввести в России переэкзаменовку водителей на знание правил дорожного движения при замене истекших прав, депутат Госдумы Олег Нилов раскритиковал эту идею.

«Благое вроде бы намерение, но лукавое. Я думаю, они это делают, чтобы заработать денег. Вот где причина их активности», - поделился он своим мнением.

Депутат считает, что главный вопрос – бесплатной ли будет эта услуга.

«Почему бы тогда не попросить граждан пересдавать экзамены ЕГЭ? Где конец этого безобразия? Не нужно изобретать 401 способ отъёма денег по Остапу Бендеру», - приводит его слова телеканал RT.

Коллеги Нилова придерживаются такой же точки зрения. Ранее первый замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков сказал, что пересдача на права приведет лишь к дополнительным тратам граждан.