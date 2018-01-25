2018-01-25T05:36:35+03:00
Политика

Дворкович: «Американцы прячутся от нас в Давосе»

Вице-премьер рассказал, почему делегации России пока не удается обсудить с коллегами из США важные вопросы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вице-премьер России Аркадий ДворковичВице-премьер России Аркадий ДворковичФото: Александр ГЛУЗ
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Вице-премьер Аркадий Дворкович, возглавляющий российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе, рассказал, почему пока не удалось побеседовать с представителями Соединенных Штатов.

«Это не Россия прячется от диалога, и Россия не закрыта. Американцы прячутся от нас в Давосе, это маленькая деревня, но они не хотят говорить. Они прячутся от реальных обсуждений», - заявил он журналистам по итогам первого дня работы ВЭФ.

Дворкович отметил, что России и США нужно обсудить многие важные вопросы, в том числе проблемы энергетики, но пока не получается – американские коллеги избегают встреч.

Он также посетовал, что много времени уходит на разговоры о санкциях Вашингтона, но санкции, по его словам, – «не самая интересная вещь на свете, это ничтожный вопрос».

«Мы не должны тратить столько времени на это, мы просто должны работать более эффективно и работать лучше, вместо того, чтобы обсуждать санкции», - подчеркнул вице-премьер (читайте подробнее).

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