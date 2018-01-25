25 Янв. 2018 2018-01-25T11:40:09+03:00

Курс доллара 25 января опустился ниже 56 рублей в ходе торгов на Московской бирже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Курс доллара на Московской бирже упал утром 25 января на 18,25 копеек, снизившись до 55,99 рублей — самого низкого уровня за последние девять месяцев. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро также устремился вниз, потеряв 10,25 копеек до уровня в 69,5 рублей.

По мнению экспертов, ослабление иностранной валюты связано с умеренным ростом стоимости эталонных сортов нефти. Благодаря снижению запасов топлива в США по итогам прошлой недели «черное золото» торгуется по максимальным с декабря 2014 года ценам.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 0,8%, до 70,9 долларов за баррель. Фьючерсы на сорт WTI торгуются по 66,2 доллара за баррель (+0,87%).

Ранее из опубликованного Министерством энергетики США еженедельного отчета стало известно, что запасы нефти в стране уменьшились на 1,07 млн баррелей. При этом добыча топлива на американской территории выросла на 1,3%, достигнул рекордного с 1983 года показателя — 9,878 млн баррелей в сутки.