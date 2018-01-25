2018-01-25T11:40:09+03:00
Экономика

Курс доллара 25 января опустился ниже 56 рублей в ходе торгов на Московской бирже

Курс евро упал на 10,25 копеек и составил 69,5 рублей
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments13
Курс доллара 25 января опустился ниже 56 рублей в ходе торгов на Московской биржеКурс доллара 25 января опустился ниже 56 рублей в ходе торгов на Московской биржеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Курс доллара на Московской бирже упал утром 25 января на 18,25 копеек, снизившись до 55,99 рублей — самого низкого уровня за последние девять месяцев. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро также устремился вниз, потеряв 10,25 копеек до уровня в 69,5 рублей.

По мнению экспертов, ослабление иностранной валюты связано с умеренным ростом стоимости эталонных сортов нефти. Благодаря снижению запасов топлива в США по итогам прошлой недели «черное золото» торгуется по максимальным с декабря 2014 года ценам.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 0,8%, до 70,9 долларов за баррель. Фьючерсы на сорт WTI торгуются по 66,2 доллара за баррель (+0,87%).

Ранее из опубликованного Министерством энергетики США еженедельного отчета стало известно, что запасы нефти в стране уменьшились на 1,07 млн баррелей. При этом добыча топлива на американской территории выросла на 1,3%, достигнул рекордного с 1983 года показателя — 9,878 млн баррелей в сутки.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Названа причина преждевременного старения
«Пионер» показал фильм «Смерть Сталина» вопреки запрету Минкультуры
Росстат рассказал, что реальные доходы россиян падают уже четвертый год
Парикмахер выстригает на затылках портреты Путина и Трампа
Захарова: Москва будет жестко пресекать попытки иностранного вмешательства в выборы-2018
Путин в Казани поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой на ралли «Дакар-2018»
Сергей Лавров признался, что считает любимой "Песню конченного человека" Владимира Высоцкого
Индийский блогер попал под поезд, делая селфи
Захарова: новая стратегия США направлена на расчленение Сирии
МИД Турции: Белый дом некорректно передал содержание разговора Трампа и Эрдогана
Порошенко в Давосе потребовал от журналистки снять вышиванку
Владимир Путин рассказал , благодаря кому Россия остается молодой и дерзкой
Наводнение в Париже: власти закрывают музеи и круизы, а в Лувре спасают коллекции
Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 16%
Завершено формирование всех региональных штабов Путина
Премьер Польши расскажет Тиллерсону об опасностях «Северного потока-2»
Ко Дню студента появились смешные стикеры с Ольгой Васильевой для Телеграма от минобра
Дональд Трамп прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме
МОК опубликовал список критериев, по которым российским спортсменам отказывали в участии в ИО-2018
Антимонопольщики раскритиковали ЗОЖ-стратегию Минздрава
Молдавия объяснила отказ во въезде российскому писателю Миропольскому
Дэвида Копперфильда в попытке изнасилования обвинила бывшая модель
В США трассу засыпало долларами