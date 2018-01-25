2018-01-25T13:29:53+03:00
Происшествия

В Москве потушили пожар на рынке «Садовод»: пострадал один человек

Сотрудникам экстренных служб удалось не допустить распространения огня, возгорание ликвидировано [видео]
Денис СУХОВ
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Пожар на рынке «Садовод»: Пострадал один человекПожар на рынке «Садовод»: Пострадал один человекФото: скриншот с видео
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Сотрудникам экстренных служб удалось локализовать и ликвидировать пожар в павильонах московского рынка «Садовод». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 11 часов 08 минут пожар был ликвидирован», - говорится в сообщении службы.

Ранее стало известно, что пожар охватил площадь 250 квадратных метров на втором этаже торгового павильона, прежде чем был локализован. В результате происшествия пострадал один человек, информация о его состоянии пока не поступала.

В прошлую среду на территории «Садовода» также был пожар: возгорание охватило площадь около 300 квадратных метров в контейнерных павильонах, установленных друг на друга в несколько этажей. К счастью, никто не пострадал и массовая эвакуация не потребовалась: ЧП произошло уже после закрытия рынка.

Видео с рынка «Садовод», на котором произошел пожар.Пожар на рынке «Садовод» в Москве начался из-за возгорания строительного мусора. Пострадал один человек

Видео с рынка «Садовод», на котором произошел пожар.Пожар на рынке «Садовод» в Москве начался из-за возгорания строительного мусора. Пострадал один человек

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