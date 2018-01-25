2018-01-25T12:23:08+03:00
Общество

Пресняков-старший о Людмиле Сенчиной: К ней нельзя было относиться равнодушно

Артист прокомментировал печальное событие
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Пресняков-старший прокомментировал новость о смерти Людмилы СенчинойПресняков-старший прокомментировал новость о смерти Людмилы СенчинойФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Людмила Сенчина была приветливым и искренним человеком, к которому нельзя было относиться равнодушно. Таким мнением поделился друг певицы Владимир Пресняков-старший.

«Очень любил ее как певицу и как человека. Она была лишена всякой артистической позы, была очень простой такой, хорошей, красивой, своей. Просто своим человеком. К сожалению, не так часто мы встречались с ней… Всегда была такая приветливая, такая хорошая. Не знаю, был ли человек в нашем не всегда искреннем мире, который мог бы как-то к ней относиться равнодушно. Все ее очень любили», - цитирует артиста сайт телеканала «Звезда».

Ранее стало известно, что в четверг, 25 января, не стало Народной артистки России, знаменитой певицы и актрисы Людмилы Сенчиной. Она умерла после продолжительной болезни в одной из больниц Санкт-Петербурга на 68 году жизни. Об этой трагедии сообщил продюсер и супруг актрисы Владимир Андреев.

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