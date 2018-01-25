Филипп Киркоров о Людмиле Сенчиной: "Любимая Золушка.... Уходят лучшие"

25 Янв. 2018 2018-01-25T12:31:13+03:00

Народный артист в своем инстаграме попрощался с известной певицей, поделившись ее песней "Камушки"

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Филипп Киркоров в своем инстаграме попрощался со скончавшейся сегодня утром после продолжительной болезни актрисой и певицей Людмилой Сенчиной.

- Любимая Золушка. RIP. Уходят лучшие, как жаль, -написал он и поделился видео: Людмила Сенчина исполняет песню "Камушки" в 1978 году.

"Светлая память", "очень тонко голос льется", "как жаль", - тут же присоединились подписчики к своему кумиру.

Напомним, что Людмила Сенчина умерла утром в Санкт-Петербурге. По словам ее мужа Владимира Андреева, в больнице Людмила провела последний месяц.

До этого она выходила на сцену на юбилейном вечере ДКЗ "Октябрьский". Как вспоминают зрители, болезнь не была заметна, она улыбалась.

По предварительным данным, народная артистка страдала от онкологии.

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