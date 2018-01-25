2018-01-25T12:42:33+03:00
Общество

В Кремле отмену проката "Смерти Сталина" не считают цензурой

Дмитрий Песков также заявил, что необходимо обсудить инициативу по созданию в России организации, отвечающей за выдачу прокатных удостоверений
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Фильм, нужный Западу, но не РоссииФильм, нужный Западу, но не России
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Дмитрий Песков отметил, что не считает отзыв у британской комедии "Смерть Сталина" прокатного удостоверения проявлением цензуры. Так он прокомментировал вопросы журналистов, касающиеся этого события.

Дмитрий Песков отметил, что сейчас существует инициатива о создании организации, которая займется выдачей прокатных удостоверений.

- Инициативу нужно обсуждать, не стоит менять один орган на другой, все должно быть обдуманно. С другой стороны, есть какие-то критерии всё-таки, которые должны учитываться и соблюдаться в любой стране, - уточнил он.

Напомним, фильм "Смерть Сталина" - британская комедия - должен был появиться в российском прокате в четверг. Однако, перед этим поднялась волна возмущений. Известные политики, деятели культуры просили запретить прокат картины, так как она оскверняет нашу историю, память о нащих солдатах, погибших в Великой отечественной войне.

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