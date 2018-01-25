МОК: Болельщикам Олимпиады-2018 не запрещено демонстрировать российский флаг

25 Янв. 2018 2018-01-25T12:46:02+03:00

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Российским болельщикам Олимпиады-2018 в Пхенчхане не запрещено демонстрировать национальный флаг во время Игр. Об этом говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

Однако комитет предостерегает от использования российского флага для политических акций.

«Демонстрация флага страны с признанным национальным Олимпийским комитетом, даже если его членство приостановлено, болельщиком или группой фанатов на Играх не может быть запрещено. Тем не менее, если это будет происходить в формате организованной политической акции, то МОК примет это во внимание», - цитирует ТАСС текст заявления МОК.

Отмечается, что подобные действия получат оценку на предмет соответствия решениям исполнительного комитета МОК от 5 декабря 2017 года, которые регулируют вопрос участия российских атлетов в ОИ-2018 года.

Ранее Олимпийский комитет России сообщил о отсутствии официального запрета на демонстрацию болельщиками национального флага РФ во время Игр в Пхенчхане.