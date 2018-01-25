2018-01-25T13:03:50+03:00
Политика

В Кремле подтвердили встречу Путина и Нетаньяху 29 января

Ранее пресс-секретарь российского президента сообщил, что лидеры намерены обменяться мнениями по двусторонним и международным темам
Денис СУХОВ
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В Кремле подтвердили встречу Путина и Нетаньяху 29 январяВ Кремле подтвердили встречу Путина и Нетаньяху 29 январяФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху действительно проведут встречу во время визита последнего в Россию 29 января. Об этом сообщили в Кремле.

«Да, подтверждаем», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, готовится ли встреча Путина и Нетаньяху.

Напомним, глава российского государства и израильский премьер договорились о личной встрече во время телефонных переговоров 1 января. Ранее Песков сообщил, что лидеры намерены обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки.

В феврале Путин намерен встретиться с палестинским лидером Махмудом Аббасом. По предварительным данным, переговоры пройдут в Сочи.

По мнению экспертов, консультации президента РФ с Нетаньяху и Аббасом не обязательно связаны с обострением споров вокруг статуса Иерусалима, однако это тема может быть затронута в ходе переговоров.

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