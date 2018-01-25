В Кремле подтвердили встречу Путина и Нетаньяху 29 января
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху действительно проведут встречу во время визита последнего в Россию 29 января. Об этом сообщили в Кремле.
«Да, подтверждаем», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, готовится ли встреча Путина и Нетаньяху.
Напомним, глава российского государства и израильский премьер договорились о личной встрече во время телефонных переговоров 1 января. Ранее Песков сообщил, что лидеры намерены обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки.
В феврале Путин намерен встретиться с палестинским лидером Махмудом Аббасом. По предварительным данным, переговоры пройдут в Сочи.
По мнению экспертов, консультации президента РФ с Нетаньяху и Аббасом не обязательно связаны с обострением споров вокруг статуса Иерусалима, однако это тема может быть затронута в ходе переговоров.