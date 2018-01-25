2018-01-25T13:17:34+03:00
Экономика

На майское повышение МРОТ в России понадобится почти 40 млдр рублей дополнительно

Владимир Путин распорядился выравнять минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум раньше срока
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МРОТ вырастет уже с 1 мая, но на это потребуется немало денегМРОТ вырастет уже с 1 мая, но на это потребуется немало денег
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Стало известно, сколько денег понадобится на то, чтобы выполнить распоряжение президента ВладимираПутина и поднять уровень МРОТ до прожиточного минимума уже в мае. На это дополнительно будет необходимо 39,3 млрд рублей. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Из этой суммы 7,5 млрд рублей - это деньги из федерального бюджета, остальное добавят регионалы. Орагнизации реального сектора экономики потратят немного больше 22,2 млрд рублей на воплощение законодательных изменений в жизнь.

Майское повышение МРОТ должно затронуть почти 1,6 млн работников бюджетной сферы по стране, и 1,4 млн работников реального сектора.

Более ранний рост МРОТ анонсировал Владимир Путин. Минтруда опубликовал документ о повышении минимального размера оплаты труда 13 января. Все изменения произойдут с 1 мая.

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