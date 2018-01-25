2018-01-25T13:29:11+03:00
В мире

СМИ: Белый дом планирует отказаться от финансирования МКС к 2025 году

По информации издания The Verge, многие американские конгрессмены сходятся во мнении, что содержание станции мешает развитию национальной космонавтики
Денис СУХОВ
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СМИ: Белый дом планирует отказаться от финансирования МКС к 2025 годуСМИ: Белый дом планирует отказаться от финансирования МКС к 2025 годуФото: REUTERS
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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отказа от финансирования Международной космической станции после 2025 года. Об этом свидетельствует новый проект американского бюджета.

По данным издания The Verge, документ еще может быть скорректирован к окончательному чтению в феврале, однако конгрессмены не будут возражать по поводу МКС. Многие из них сходятся во мнении, что содержание станции требует больших средств, которые можно было бы направить на развитие национальных проектов по исследованию дальнего космоса.

При этом подписанный Трампом в марте прошлого года закон об ассигнованиях на нужды НАСА в 2017-2018 годах не упоминает будущего прекращения финансирования МКС. Напротив, указывается на ключевую роль станции в «поддержании лидерства США в космосе».

Против прекращения финансирования МКС выступают частные компании, которые зарабатывают на ее обслуживании и доставке грузов на станцию. В частности, потерять контракты рискуют Space X и Boeing.

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