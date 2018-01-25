«Нафтогаз» Украины засекретил постановления Стокгольмского суда по тяжбе с «Газпромом»

25 Янв. 2018 2018-01-25T13:58:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Украинская компания «Нафтогаз» решила засекретить текст постановления Стокгольмского суда по тяжбе с «Газпромом», чтобы не давать российской стороне повода для отказа от исполнения решения инстанции.

В заявлении «Натогаза» для агентства «Украинские новости» утверждается, что решение суда содержит подробную информацию о сделках и соглашениях компании с «Газпромом». При этом в самих контрактах указано, что их текст должен оставаться конфиденциальным.

Подчеркивается, что в случае разглашения этих сведений российская сторона может воспользоваться ситуацией, чтобы оспорить или усложнить требования арбитража.

«Нельзя исключать возможность использования в будущем подобной стратегии со стороны ПАО «Газпром», - отметили в «Нафтогазе», добавив, что по этой причине воздержатся от публикации документов суда.

Судебный спор между «Нафтогазом» и «Газпромом» длился с 2014 года. В декабре прошлого года арбитраж вынес решение по делу, обязав украинскую компанию выплатить $2 млрд за поставленный газ.