2018-01-25T13:58:50+03:00
Политика

«Нафтогаз» Украины засекретил постановления Стокгольмского суда по тяжбе с «Газпромом»

Утверждается, что компания не хочет дать российскому холдингу повод оспорить решение инстанции
Денис СУХОВ
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«Нафтогаз» Украины засекретил постановления Стокгольмского суда по тяжбе с «Газпромом»«Нафтогаз» Украины засекретил постановления Стокгольмского суда по тяжбе с «Газпромом»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинская компания «Нафтогаз» решила засекретить текст постановления Стокгольмского суда по тяжбе с «Газпромом», чтобы не давать российской стороне повода для отказа от исполнения решения инстанции.

В заявлении «Натогаза» для агентства «Украинские новости» утверждается, что решение суда содержит подробную информацию о сделках и соглашениях компании с «Газпромом». При этом в самих контрактах указано, что их текст должен оставаться конфиденциальным.

Подчеркивается, что в случае разглашения этих сведений российская сторона может воспользоваться ситуацией, чтобы оспорить или усложнить требования арбитража.

«Нельзя исключать возможность использования в будущем подобной стратегии со стороны ПАО «Газпром», - отметили в «Нафтогазе», добавив, что по этой причине воздержатся от публикации документов суда.

Судебный спор между «Нафтогазом» и «Газпромом» длился с 2014 года. В декабре прошлого года арбитраж вынес решение по делу, обязав украинскую компанию выплатить $2 млрд за поставленный газ.

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