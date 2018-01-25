2018-01-25T14:06:40+03:00
Общество

Хоррор-писатель, автор "Девушки по соседству" Джек Кетчам умер из-за онкологии

Поклонником его творчества являлся король ужасов Стивен Кинг
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Кадр из одного из самых известных фильмов по мотивам книг КетчамаКадр из одного из самых известных фильмов по мотивам книг КетчамаФото: кадр из фильма
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В Америке умер 72-летний писатель Джек Кетчам - автор известных рассказов в стиле хоррор. Литературный агент автора сообщил изданию Entertainment Weekly, что причиной его смерти стало онкоголическое заболевание.

Среди самых известных рассказов автора "Стервятники", "Рыжий", "Девушка по соседству". Два из них были экранизированы. Фильм "Девушка по соседству", который сняли в 2007 году, основан на повести Кетчама и повествует о подлинной истории убийства Сильвии Лайкенс.

Настоящее имя писателя Даллас Мейр. Его увлечение хоррором родом из детства, когда он выбирал для себя такие занятия, которые не требуют быть общительным.

В 2011 году участники Всемирного конвента ужасов удостоили писателя титула Грандмастера.

Джек Кетчам писал рассказы до последних дней смерти. Стивен Кинг был хорошим другом писателя. и как мастер хоррора, Кетчам тоже любил появляться в своих фильмах в ролях-камео.

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