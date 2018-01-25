Ученые обнаружили две планеты, пригодны для жизни

25 Янв. 2018 2018-01-25T14:28:48+03:00

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Ученым удалось определить две планеты, на которых существуют условия, оптимальные для жизни. Эти космические объекты находятся в системе TRAPPIST-1.

Примечательно, что вокруг этой звезды вращается целых семь планет, по размеру напоминающих Землю. Эта система расположена в созвездии Водолея. Ее открыла в 2017 году группа ученых из Бельгии под руководством Микаэля Жийона.

Это открытие взволновало весь научный мир. Дело в том, что в этой системе сразу несколько планет расположены на оптимальном расстоянии от своей звезды и могут иметь схожие с земными условия на своей поверхности. Именно такие условия способны поддерживать присутствие воды в жидкой форме на этих космических объектах, передает сайт «Свободная пресса».

По данным исследователя Эми Барр из Планетологического института США, оптимальная температура для поддержания жизни зафиксирована на TRAPPIST-1d и TRAPPIST-1e.