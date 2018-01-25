ВЦИОМ: Россияне считают танец ульяновских курсантов шуткой, но просят наказать за него

25 Янв. 2018 2018-01-25T14:59:34+03:00

Ульяновские курсанты уже извинились за свою выходку Фото: кадр с видео

Отчислять студентов, по мнению опрошенных не обязательно, будет достаточно, если они займутся обязательными работами

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Всероссийский центр исследования общественного мнения опросил россиян, чтобы узнать их отношение к эротическому ролику, который сняли ульяновские курсанты. Будущих летчиков поддержали 43% всех опрошенных - они считают, что этот клип - просто шутка.

35% всех участников опроса не согласны с большинством и уверены, что все это говорит о падении нравов. Есть и еще более жесткое мнение: 7% респондентов рассматривают клип и выходку курсантов как выпад пртив российской авиации в целом.

Большинство всех участников опроса при этом все же склонны наказать курсантов за творчество. 37% хотели бы привлечь их к общественным работам, 11% удовлетворились бы, если бы с мальчишек взяли административный штраф, и только 10% уверены, что их стоит отчислить из университета.

Напомним, что резонансный клик ульяновские курсанты сняли еще осенью. В сеть кадры, где ребята в фирменных фуражках и нижнем белье танцуют под песню Satisfaction, попали в январе.

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