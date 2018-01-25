ВЦИОМ: Россияне считают танец ульяновских курсантов шуткой, но просят наказать за него
Всероссийский центр исследования общественного мнения опросил россиян, чтобы узнать их отношение к эротическому ролику, который сняли ульяновские курсанты. Будущих летчиков поддержали 43% всех опрошенных - они считают, что этот клип - просто шутка.
35% всех участников опроса не согласны с большинством и уверены, что все это говорит о падении нравов. Есть и еще более жесткое мнение: 7% респондентов рассматривают клип и выходку курсантов как выпад пртив российской авиации в целом.
Большинство всех участников опроса при этом все же склонны наказать курсантов за творчество. 37% хотели бы привлечь их к общественным работам, 11% удовлетворились бы, если бы с мальчишек взяли административный штраф, и только 10% уверены, что их стоит отчислить из университета.
Напомним, что резонансный клик ульяновские курсанты сняли еще осенью. В сеть кадры, где ребята в фирменных фуражках и нижнем белье танцуют под песню Satisfaction, попали в январе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Курсанты Ульяновского летного училища о своем «грязном» танце: «Это был необдуманный детский поступок»
Будущих летчиков чуть не отчислили за видеопародию на клип Satisfaction (подробности)
Топ-9 флешмобов в поддержку танцующих курсантов.В России массово снимают пародийные клипы на песню «Satisfaction». Так сочувствующие пытаются поддержать ульяновских курсантов. Сейчас в Сети можно найти несколько десятков подобных видеороликов: тверк сплясали будущие строители, спасатели, журналисты... Смотрите фрагменты самых ярких флешмобов
Еще больше материалов по теме: «Студенты летного училища станцевали тверк под Satisfaction»