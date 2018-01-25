Минобороны РФ и Объединенная авиастроительная корпорация подписали контракт на десять новых Ту-160

25 Янв. 2018 2018-01-25T15:53:45+03:00

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В четверг, 25 января, президент России Владимир Путин прибыл в Казань, где у него было запланировано участие сразу в нескольких мероприятиях. В частности, глава нашего государства побывал на Казанском авиастроительном заводе.

Там российский лидер присутствовал при подписании контракта между Минобороны РФ и «Объединенной авиастроительной корпорацией» (ОАК) на создание десяти новых самолетов Ту-160. Согласно подписанному документу, воздушные суда должны быть переданы военному ведомству до 2027 года.

Напомним, ранее в четверг стало известно, что Путин прибыл на Казанский авиационный завод, возродивший производство стратегических ракетоносцев, и посмотрел там полет «белого лебедя» - нового Ту-160.

Кстати, стоит отметить, что обновленный Ту-160 впервые был представлен общественности в ноябре прошлого года. Тогда же начались наземные и летные испытания самолета.