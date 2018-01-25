В США трассу засыпало долларами

25 Янв. 2018 2018-01-25T15:10:52+03:00

В США перевернулся грузовик с долларами. Перевернулся на чьей-то улице грузовик с долларами! Чтобы собрать с дороги деньги, трассу пришлось перекрыть на целый час

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Перевернулся на чьей-то улице грузовик с долларами! Хотя на самом деле не грузовик, а автомобиль Ford. ДТП случилось на одной из дорог в американском штате Иллинойс.

По данным издания UPI, водитель Ford с деньгами превысил скорость, не справился с управлением и врезался в ограждение. Затем он столкнулся с ещё одной машиной. А после в них въехала и третья. К счастью, никто из водителей и их пассажиров не получил серьёзных повреждений.

А вот трассу засыпало деньгами, которые перевозили в Ford для игровых автоматов. Дорогу покрыли купюры в 5, 10 и 20 долларов США. Рабочие собирали деньги с трассы в течение целого часа! Всё это время проезд был заблокирован, что привело к большой пробке.

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