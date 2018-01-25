2018-01-25T15:09:22+03:00
Звезды

Дэвида Копперфильда в попытке изнасилования обвинила бывшая модель

Она рассказала журналистам, что иллюзионист домогался до нее, когда ей было только 17 лет
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дэвида Копперфилда тоже обвинили в сексуальных домогательствахДэвида Копперфилда тоже обвинили в сексуальных домогательствах
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В центре сексуального скандала оказался известный американский иллюзионист Дэвид Копперфильд. С обвинениями в его адрес выступила бывшая модель Бритни Льюис. Она рассказала журналистам, что артист пытался изнасиловать ее в то время, когда ей было всего 17 лет.

Изданию Wrap женщина рассказала, что все произошло в 1998 году, когда она - в то время неесовершеннолетняя девушка - участвовала в конкурсе красоты.

- Он пригласил меня в бар, подсыпал какой-то наркотик мне в напиток. Последнее, что я помню, это как он целовал меня и спускался все ниже. Потом он уверял меня, что у нас ничего не было, - вспоминает актрисса.

Череда обвинений в домогательствах стартовала в Голливуде в 2017 году: тогда сразу несколько актрисс обвинили в домогательствах продюссера Харви Ванштейна. Почти за два часа до появления в прессе обвинений Копперфилд в своем твиттере опубликовал пост в поддерждку движение Me too, в котором поддержал жертв домогательств, но посоветовал не спешить с обвинениями.

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