2018-01-25T15:19:14+03:00
В мире

Молдавия объяснила отказ во въезде российскому писателю Миропольскому

В погранполиции республики заявили, что автор исторического бестселлера «Тайна трех государей» не смог подтвердить цель своего визита в страну
Дарья ИВАШКИНА
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Российский писатель Дмитрий МиропольскийРоссийский писатель Дмитрий МиропольскийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Молдавии объяснили, почему не пустили на свою территорию российского писателя Дмитрия Миропольского и его супругу. В пресс-службе пограничной полиции республики заявили, что граждан РФ отправили обратно в Москву, так как они не смогли подтвердить цель своего визита в страну.

«Двум гражданам Российской Федерации отказали во въезде в Молдавию в связи с тем, что они не выполнили условия для пересечения государственной границы, не подтвердив цель своего визита», - заявил представитель молдавских пограничников РИА Новости. При этом собеседник агентства уточнил, что Миропольский и его жена в ходе проверки «сделали противоречивые заявления», причем у них не оказалось с собой документов, который подтвердили бы их слова.

Напомним, ранее стало известно, власти Молдовы не пустили в страну писателя Дмитрия Миропольского - автора исторического бестселлера «Тайна трех государей», который летел в Кишинев, чтобы выступить там перед своими читателями.

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