Антимонопольщики раскритиковали ЗОЖ-стратегию Минздрава

25 Янв. 2018 2018-01-25T15:27:13+03:00

В ФАС посчитали, что проект не доработан, а маркировка "здоровые продукты" убьет конкуренцию на корню

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В Федеральной антимонопольной службе не согласовали проект новой ЗОЖ-стратегии Минздрава. Заместитель главы этого ведомства Андрей Кашеваров объяснил, что в министерстве не учли предыдущие правки. В частности, по его словам, совершенно непонятны критерии, по которым продуктам присваивается статус "здорового питания".

- У человека может сформироваться впечатление, что остальные продукты, на которых нет такой метки, могут навредить его здоровью. А это мнение ошибочно, - пояснил он.

Также не устроило ФАС предложение ввести акцизы на сладкие напитки и товары с повышенным содержанием соли, так как это может вырасти неминуемый рост цен. А увеличение акциз на алкоголь приведет в росту нелегального рынка спиртного. Торговать спиртосодержащими косметическими жидкостями можно, считают в ведомстве. Но можно добавлять в одеколоны и прочие продукты рвотные средства, чтобы предотвратить их употребление.

Также в ФАС посчитали недостаточными представленные основания для ужесточения антитабачного закона.