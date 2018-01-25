Ко Дню студента появились смешные стикеры с Ольгой Васильевой для Телеграма от минобра

25 Янв. 2018 2018-01-25T15:50:51+03:00

А вот и тот самый набор смешных стикеров

Эти наборы станут подарком к зимней сессии, рассказали в ведомстве

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Студенты к своему празднику получили отличный подарок от министерства образования и науки - набор веселых стикеров для телеграма с фотографиями Ольги Васильевой.

- Основная часть стикеров посвящена образовательной тематике и они, конечно же, заставят всех улыбнуться, - поделились своими ожиданиями в министерстве.

Эта акция станет подарком к завершению зимней сессии и студенческому празднику, который отмечается сегодня. Среди стикеров есть и очень ироничные: Ольга Васильевае выступает в роли строгой учительницы и говорит "Не надо ля-ля".

Каждое изображение сопровождает подпись и эмодзи, который демонстриует нужную эмоцию. Все фотографии дизайнеры взяли с выступлений Ольги Васильевой в Госдуме осенью 2017 года.

В министерстве также ждут наплыва подписчиков в официальном телеграм канале, это одна из задач акции.