2018-01-25T15:50:51+03:00
Общество

Ко Дню студента появились смешные стикеры с Ольгой Васильевой для Телеграма от минобра

Эти наборы станут подарком к зимней сессии, рассказали в ведомстве
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
А вот и тот самый набор смешных стикеровА вот и тот самый набор смешных стикеров
Изменить размер текста:

Студенты к своему празднику получили отличный подарок от министерства образования и науки - набор веселых стикеров для телеграма с фотографиями Ольги Васильевой.

- Основная часть стикеров посвящена образовательной тематике и они, конечно же, заставят всех улыбнуться, - поделились своими ожиданиями в министерстве.

Эта акция станет подарком к завершению зимней сессии и студенческому празднику, который отмечается сегодня. Среди стикеров есть и очень ироничные: Ольга Васильевае выступает в роли строгой учительницы и говорит "Не надо ля-ля".

Каждое изображение сопровождает подпись и эмодзи, который демонстриует нужную эмоцию. Все фотографии дизайнеры взяли с выступлений Ольги Васильевой в Госдуме осенью 2017 года.

В министерстве также ждут наплыва подписчиков в официальном телеграм канале, это одна из задач акции.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Названа причина преждевременного старения
«Пионер» показал фильм «Смерть Сталина» вопреки запрету Минкультуры
Росстат рассказал, что реальные доходы россиян падают уже четвертый год
Парикмахер выстригает на затылках портреты Путина и Трампа
Захарова: Москва будет жестко пресекать попытки иностранного вмешательства в выборы-2018
Путин в Казани поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой на ралли «Дакар-2018»
Сергей Лавров признался, что считает любимой "Песню конченного человека" Владимира Высоцкого
Индийский блогер попал под поезд, делая селфи
Захарова: новая стратегия США направлена на расчленение Сирии
МИД Турции: Белый дом некорректно передал содержание разговора Трампа и Эрдогана
Порошенко в Давосе потребовал от журналистки снять вышиванку
Владимир Путин рассказал , благодаря кому Россия остается молодой и дерзкой
Наводнение в Париже: власти закрывают музеи и круизы, а в Лувре спасают коллекции
Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 16%
Завершено формирование всех региональных штабов Путина
Премьер Польши расскажет Тиллерсону об опасностях «Северного потока-2»
Дональд Трамп прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме
МОК опубликовал список критериев, по которым российским спортсменам отказывали в участии в ИО-2018
Антимонопольщики раскритиковали ЗОЖ-стратегию Минздрава
Молдавия объяснила отказ во въезде российскому писателю Миропольскому
Дэвида Копперфильда в попытке изнасилования обвинила бывшая модель
В США трассу засыпало долларами