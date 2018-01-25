Ко Дню студента появились смешные стикеры с Ольгой Васильевой для Телеграма от минобра
Студенты к своему празднику получили отличный подарок от министерства образования и науки - набор веселых стикеров для телеграма с фотографиями Ольги Васильевой.
- Основная часть стикеров посвящена образовательной тематике и они, конечно же, заставят всех улыбнуться, - поделились своими ожиданиями в министерстве.
Эта акция станет подарком к завершению зимней сессии и студенческому празднику, который отмечается сегодня. Среди стикеров есть и очень ироничные: Ольга Васильевае выступает в роли строгой учительницы и говорит "Не надо ля-ля".
Каждое изображение сопровождает подпись и эмодзи, который демонстриует нужную эмоцию. Все фотографии дизайнеры взяли с выступлений Ольги Васильевой в Госдуме осенью 2017 года.
В министерстве также ждут наплыва подписчиков в официальном телеграм канале, это одна из задач акции.