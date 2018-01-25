2018-01-25T16:18:32+03:00
Политика

Завершено формирование всех региональных штабов Путина

Как стало известно, штаб самовыдвиженца открылся в каждом субъекте РФ
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments14
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 25 января, стало известно о завершении формирования всех региональных штабов действующего президента России и кандидата на высший государственный пост Владимира Путина. Как отметила сопредседатель федерального избирательного штаба Елена Шмелева, всего было открыто 85 офисов, то есть теперь штаб самовыдвиженца имеется в каждом субъекте РФ.

«Накануне вечером полностью завершено формирование всех региональных избирательных штабов кандидата в президенты России Владимира Путина», - приводит слова Шмелевой ТАСС.

Напомним, Путин будет участвовать в президентских выборах 2018 года как самовыдвиженец, поэтому по закону ему было необходимо 300 тысяч подписей. Их сбор стартовал 5 января и продолжался до 22 января. В результате в поддержку нынешнего главы государства высказались более 1,6 млн граждан.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Самую маленькую муху на Земле назвали в честь Шварцнегера
Названа причина преждевременного старения
«Пионер» показал фильм «Смерть Сталина» вопреки запрету Минкультуры
Росстат рассказал, что реальные доходы россиян падают уже четвертый год
Парикмахер выстригает на затылках портреты Путина и Трампа
Захарова: Москва будет жестко пресекать попытки иностранного вмешательства в выборы-2018
Путин в Казани поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой на ралли «Дакар-2018»
Сергей Лавров признался, что считает любимой "Песню конченного человека" Владимира Высоцкого
Индийский блогер попал под поезд, делая селфи
Захарова: новая стратегия США направлена на расчленение Сирии
МИД Турции: Белый дом некорректно передал содержание разговора Трампа и Эрдогана
Порошенко в Давосе потребовал от журналистки снять вышиванку
Владимир Путин рассказал , благодаря кому Россия остается молодой и дерзкой
Наводнение в Париже: власти закрывают музеи и круизы, а в Лувре спасают коллекции
Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 16%
Премьер Польши расскажет Тиллерсону об опасностях «Северного потока-2»
Ко Дню студента появились смешные стикеры с Ольгой Васильевой для Телеграма от минобра
Дональд Трамп прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме
МОК опубликовал список критериев, по которым российским спортсменам отказывали в участии в ИО-2018
Антимонопольщики раскритиковали ЗОЖ-стратегию Минздрава
Молдавия объяснила отказ во въезде российскому писателю Миропольскому
Дэвида Копперфильда в попытке изнасилования обвинила бывшая модель
В США трассу засыпало долларами