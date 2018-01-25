Завершено формирование всех региональных штабов Путина

25 Янв. 2018 2018-01-25T16:18:32+03:00

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В четверг, 25 января, стало известно о завершении формирования всех региональных штабов действующего президента России и кандидата на высший государственный пост Владимира Путина. Как отметила сопредседатель федерального избирательного штаба Елена Шмелева, всего было открыто 85 офисов, то есть теперь штаб самовыдвиженца имеется в каждом субъекте РФ.

«Накануне вечером полностью завершено формирование всех региональных избирательных штабов кандидата в президенты России Владимира Путина», - приводит слова Шмелевой ТАСС.

Напомним, Путин будет участвовать в президентских выборах 2018 года как самовыдвиженец, поэтому по закону ему было необходимо 300 тысяч подписей. Их сбор стартовал 5 января и продолжался до 22 января. В результате в поддержку нынешнего главы государства высказались более 1,6 млн граждан.