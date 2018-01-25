Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 16%

25 Янв. 2018 2018-01-25T16:32:24+03:00

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В четверг, 25 января, Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку с 14,5% до 16%. Как считают члены правления НБУ, принятое ими решение поможет снизить давление на гривну и уменьшить инфляцию. При этом в Нацбанке надеются на то, что потребительская инфляция вернется в целевой диапазон уже в середине 2019 года.

«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 16% годовых с 26 января 2018 года», - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Напомним, в 2017 году уровень инфляции на Украине составил 14,4%. В то время как государственный бюджет предусматривал только 8,1%.

Кстати, стоит отметить, что в прошлом году Нацбанк незалежной пять раз менял процентную ставку. В частности, в декабре он повысил ее до 14,5% годовых.