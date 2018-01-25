2018-01-25T16:32:35+03:00
Происшествия

Наводнение в Париже: власти закрывают музеи и круизы, а в Лувре спасают коллекции

Наводнение в Париже испортило отпуск туристам и грозит мировому искусству, из-за роста уровня воды в Сене не работают музеи, нарушено железнодорожное сообщение
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Париже уровень воды в Сене растет на пару сантиметров в час. Фото: www.cntraveler.com/В Париже уровень воды в Сене растет на пару сантиметров в час. Фото: www.cntraveler.com/
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Наводнение в Париже причиняет множество проблем не только местным жителям, но и туристам. В городе из-за поднявшегося уровня воды закрыли ряд музеев и достопримечательностей, в частности Нотр дам де Пари, музей д'Орсэ, Марсово поле. В Лувре принимают чрезвычайные меры, чтобы влажность не навредила экспонатам, работать не будет нижний уровень Восточного зала музея - минимум до воскресенья.

- Вода в Сене поднялась уже больше, чем на пять метров, ее уровень продолжает прибывать на 1-2 сантиметра в час, уже затоплены прибрежные улицы, -сообщают журналисты издания Conde Nast Traveller.

Также сейчас закрыта одна из линий скоростных пригородных поездов, которая проходит по берегу Сены. До пятницы может быть закрыта и третья скоростная линия метро.

Отменены и круизы по Сене, прогулочные катера просто не могут проехать под мостами из-за уровня воды.

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