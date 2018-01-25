Владимир Путин рассказал , благодаря кому Россия остается молодой и дерзкой

25 Янв. 2018 2018-01-25T16:52:39+03:00

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Владимир Путин встретился со студентами на всероссийском форуме "Вместе вперед" в День студента. К собравшимся в зале представителям разных вузов президент обратился с поздравлениями. Он отметил, что именно благодаря студентам и их активности Россия остается молодой и дерзкой, устремленной в будущее.

Я поздравляю вас, всех студентов России, всех ваших наставников, преподавателей. Желаю вам, разумеется, успехов в учебе и в будущей вашей жизни, - отметил президент в своем обращении

В этом году форум неформальных студенческих объединений "Вместе вперед" проходит впервые, его девиз - "Россия - страна возможностей".

Также на мероприятии объявили о том, что в течение месяца будет создан всероссийский студенческий канал, на котором будут показывать программы, созданные студентами вузов.