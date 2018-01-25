МИД Турции: Белый дом некорректно передал содержание разговора Трампа и Эрдогана

25 Янв. 2018 2018-01-25T17:09:44+03:00

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В МИД Турции прокомментировали информацию о телефонном разговоре между президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой США Дональдом Трампом. Как заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сообщение, распространенное пресс-службой Белого дома, не отражает истинного содержания состоявшейся беседы

При этом дипломат предположил, что американская администрация подготовила свое заявление еще до начала телефонных переговоров. «Думаю, что это заявление было подготовлено заранее, до самого разговора, именно поэтому оно не отразило того, что было в ходе беседы в реальности. Оно появилось слишком быстро, сразу после окончания разговора», - цитирует Чавушоглу РИА Новости.

Напомним, ранее в Вашингтоне сообщили, что Трамп в разговоре со своим турецким коллегой призвал Анкару к сдержанности и ограничению военных действий в сирийском Африне. При этом отмечалось, что Эрдоган, в свою очередь, потребовал от Соединенных Штатов перестать оказывать помощь сирийским курдам.