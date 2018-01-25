2018-01-25T17:09:44+03:00
В мире

МИД Турции: Белый дом некорректно передал содержание разговора Трампа и Эрдогана

В Анкаре предположили, что американская сторона заранее подготовила пресс-релиз
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Министр иностранных дел Турции Мевлют ЧавушоглуМинистр иностранных дел Турции Мевлют ЧавушоглуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В МИД Турции прокомментировали информацию о телефонном разговоре между президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой США Дональдом Трампом. Как заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сообщение, распространенное пресс-службой Белого дома, не отражает истинного содержания состоявшейся беседы

При этом дипломат предположил, что американская администрация подготовила свое заявление еще до начала телефонных переговоров. «Думаю, что это заявление было подготовлено заранее, до самого разговора, именно поэтому оно не отразило того, что было в ходе беседы в реальности. Оно появилось слишком быстро, сразу после окончания разговора», - цитирует Чавушоглу РИА Новости.

Напомним, ранее в Вашингтоне сообщили, что Трамп в разговоре со своим турецким коллегой призвал Анкару к сдержанности и ограничению военных действий в сирийском Африне. При этом отмечалось, что Эрдоган, в свою очередь, потребовал от Соединенных Штатов перестать оказывать помощь сирийским курдам.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Названа причина преждевременного старения
«Пионер» показал фильм «Смерть Сталина» вопреки запрету Минкультуры
Росстат рассказал, что реальные доходы россиян падают уже четвертый год
Парикмахер выстригает на затылках портреты Путина и Трампа
Захарова: Москва будет жестко пресекать попытки иностранного вмешательства в выборы-2018
Путин в Казани поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой на ралли «Дакар-2018»
Сергей Лавров признался, что считает любимой "Песню конченного человека" Владимира Высоцкого
Индийский блогер попал под поезд, делая селфи
Захарова: новая стратегия США направлена на расчленение Сирии
Порошенко в Давосе потребовал от журналистки снять вышиванку
Владимир Путин рассказал , благодаря кому Россия остается молодой и дерзкой
Наводнение в Париже: власти закрывают музеи и круизы, а в Лувре спасают коллекции
Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 16%
Завершено формирование всех региональных штабов Путина
Премьер Польши расскажет Тиллерсону об опасностях «Северного потока-2»
Ко Дню студента появились смешные стикеры с Ольгой Васильевой для Телеграма от минобра
Дональд Трамп прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме
МОК опубликовал список критериев, по которым российским спортсменам отказывали в участии в ИО-2018
Антимонопольщики раскритиковали ЗОЖ-стратегию Минздрава
Молдавия объяснила отказ во въезде российскому писателю Миропольскому
Дэвида Копперфильда в попытке изнасилования обвинила бывшая модель
В США трассу засыпало долларами