Захарова: новая стратегия США направлена на расчленение Сирии

25 Янв. 2018 2018-01-25T17:26:16+03:00

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В четверг, 25 января, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление американского госсекретаря Рекса Тиллерсона о намерении США остаться в Сирии, а также сообщения о формировании «сил охраны границы» на севере арабской республики.

По мнению дипломата, из всего этого можно сделать вывод, что новая американская стратегия направлена на расчленение Сирии. «Новая американская стратегия в отношении этого государства выглядит не иначе, как курс на расчленение этой страны», - цитирует Захарову ТАСС.

Также представитель российского МИДа заявила о недопустимости «превращения Сирии в арену противоборства внешних сил». Как подчеркнула дипломат, определять будущее арабской республики должны сами сирийцы.

Напомним, ранее в январе стало известно, что возглавляемая США коалиция приступила к формированию новой пограничной службы в Сирии. Отмечалось, что состоять она будет из ветеранов оппозиционных Дамаску «Сирийских демократических сил».