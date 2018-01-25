Сергей Лавров признался, что считает любимой "Песню конченного человека" Владимира Высоцкого

25 Янв. 2018 2018-01-25T17:44:02+03:00

Он назвал самыми образными строки, которые начинаются со слов "Истома ящерицей ползает в костях"

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Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, какую песню Владмира Высоцкого, чей 80-летний юбилей сегодня отмечается в стране, считает самой любимой. Его слова опубликованы на страничке МИД в фейсбуке.

Он заметил, что любит многие произведения известного советского поэта, но самой образной считает "Песню конченного человека".

- Если говорить о том, что «запало», то в ней есть мощнейшие по образности строчки: «Истома ящерицей ползает в костях, И сердце с трезвой головой не на ножах, И не захватывает дух на скоростях, Не холодеет кровь на виражах" - процитировал Сергей Лавров Владимира Высоцкого.

Также глава МИД сказал, что уважает песню "Баллада о детстве" и с огромным удовольствием слушает все творения автора, поклонником которого является.

Кстати, по опросам ВЦИОМ россияне считают Владимира Высоцкого одним из главных кумиров XX века.