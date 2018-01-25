Сергей Лавров признался, что считает любимой "Песню конченного человека" Владимира Высоцкого
Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, какую песню Владмира Высоцкого, чей 80-летний юбилей сегодня отмечается в стране, считает самой любимой. Его слова опубликованы на страничке МИД в фейсбуке.
Он заметил, что любит многие произведения известного советского поэта, но самой образной считает "Песню конченного человека".
- Если говорить о том, что «запало», то в ней есть мощнейшие по образности строчки: «Истома ящерицей ползает в костях, И сердце с трезвой головой не на ножах, И не захватывает дух на скоростях, Не холодеет кровь на виражах" - процитировал Сергей Лавров Владимира Высоцкого.
Также глава МИД сказал, что уважает песню "Баллада о детстве" и с огромным удовольствием слушает все творения автора, поклонником которого является.
Кстати, по опросам ВЦИОМ россияне считают Владимира Высоцкого одним из главных кумиров XX века.