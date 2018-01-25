2018-01-25T18:00:40+03:00
Политика

Путин в Казани поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой на ралли «Дакар-2018»

В ответ гонщики подарили главе государства модель «КамАЗа», победившего в гонке [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Путин в Казани поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой на ралли «Дакар-2018»Путин в Казани поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой на ралли «Дакар-2018»Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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Президент России Владимир Путин, который в четверг, 25 января, прибыл в Казань, поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой на ралли «Дакар-2018». Он пожелал Эдуарду Николаеву, Евгению Яковлеву и Владимиру Рыбакову удачи и всего самого доброго. При этом российский лидер выразил надежду на то, что гонщики еще не раз поднимутся на высшую ступень пьедестала почета.

«Ваши победы говорят и об уровне предприятия, и о вашей подготовке. Хочется и дальше видеть, как вы побеждаете», - сказал глава нашего государства.

В ответ гонщики подарили Путину модель «КамАЗа», победившего в гонке, сообщает специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Напомним, в конце прошлой недели, а именно 20 января, экипаж «КамАЗ-Мастера» выиграл «Дакар-2018» в зачете грузовиков. Победителями гонки стали Эдуард Николаев, Евгений Яковлев, а также Владимир Рыбаков.

Путин в Казани поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой на ралли «Дакар-2018».Гонщики подарили Путину модель КамАЗа, победившего в этой гонке.Дмитрий СМИРНОВ

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