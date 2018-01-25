Захарова: Москва будет жестко пресекать попытки иностранного вмешательства в выборы-2018

25 Янв. 2018 2018-01-25T18:01:14+03:00

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о планах некоторых стран повлиять на президентские выборы, которые пройдут в нашей стране 18 марта текущего года. При этом она заверила, что Москва не позволит другим государствам вмешиваться в ход избирательной кампании и будет жестко пресекать любые такие попытки.

«Мы располагаем сведениями о планах деструктивного вмешательства некоторых стран во внутренние дела России в контексте президентской избирательной кампании. Я хотела бы напомнить еще раз, что такие попытки будут жестко пресекаться», - сказала дипломат.

Кроме того, представитель МИД РФ предупредила, что если попытки вмешательства не прекратятся, то наша страна примет ответные меры. «Если эти попытки не перестанут предприниматься, то мы будем вынуждены предпринять соответствующие ответные меры, включая публичную реакцию и предание гласности имеющихся у нас данных», - цитирует Захарову ТАСС.