2018-01-25T18:21:40+03:00
Звезды

«Пионер» показал фильм «Смерть Сталина» вопреки запрету Минкультуры

В кинотеатре считают, что они действуют в полном соответствии с законодательством [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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«Пионер» показал фильм «Смерть Сталина» вопреки запрету Минкультуры«Пионер» показал фильм «Смерть Сталина» вопреки запрету МинкультурыФото: кадр из фильма
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В четверг, 25 января, в московском кинотеатре «Пионер» начался показ скандального фильма «Смерть Сталина».

Так, кинотеатр не убрал картину из своего репертуара после того, как министерство культуры отозвало у этой киноленты прокатное удостоверение. Причем в «Пионере» считают, что они действуют в полном соответствии с законодательством. Как отметили в кинотеатре РИА Новости, прокатное удостоверение на фильм, судя по реестру Минкульта, «продолжает действовать».

Между тем прокатчик картины, компания «Вольга», заверяет, что еще в минувшую среду уведомил все кинотеатры о решении Минкультуры.

Напомним, Минкульт РФ решил отозвать прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина», заявив, что в нем показана запрещенная в нашей стране информация. Глава ведомства Владимир Мединский, комментируя это решение, заявил, что картину в России воспримут как «оскорбительную насмешку над всем советским прошлым».

Деятели культуры в шоке от фильма «Смерть Сталина».Очередная киноновинка еще не вышла в массовый прокат, а ее уже называют «самой тошнотворной». Чиновники посмотрев на предпоказе картину «Смерть Сталина», считают этот фильм заведомой провокацией.Дмитрий СТЕШИН

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