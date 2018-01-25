«Пионер» показал фильм «Смерть Сталина» вопреки запрету Минкультуры
В четверг, 25 января, в московском кинотеатре «Пионер» начался показ скандального фильма «Смерть Сталина».
Так, кинотеатр не убрал картину из своего репертуара после того, как министерство культуры отозвало у этой киноленты прокатное удостоверение. Причем в «Пионере» считают, что они действуют в полном соответствии с законодательством. Как отметили в кинотеатре РИА Новости, прокатное удостоверение на фильм, судя по реестру Минкульта, «продолжает действовать».
Между тем прокатчик картины, компания «Вольга», заверяет, что еще в минувшую среду уведомил все кинотеатры о решении Минкультуры.
Напомним, Минкульт РФ решил отозвать прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина», заявив, что в нем показана запрещенная в нашей стране информация. Глава ведомства Владимир Мединский, комментируя это решение, заявил, что картину в России воспримут как «оскорбительную насмешку над всем советским прошлым».
Деятели культуры в шоке от фильма «Смерть Сталина».Очередная киноновинка еще не вышла в массовый прокат, а ее уже называют «самой тошнотворной». Чиновники посмотрев на предпоказе картину «Смерть Сталина», считают этот фильм заведомой провокацией.Дмитрий СТЕШИН
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