Названа причина преждевременного старения

25 Янв. 2018 2018-01-25T18:28:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Ученые установили, как влияет загрязнение воздуха на преждевременное старение. Для этого масштабное исследование провели специалисты Колумбийского университета. В рамках своей работы они проанализировали данные о здоровье 255 новорожденных детей.

По данным ученых, дети, родившиеся в окрестностях угольной электростанции в китайском Тунляне до ее закрытия, имели более короткие теломеры, чем те, что жили уже после остановки работы ТЭС. На основе этих данных ученые предположили, что загрязнение воздуха может ускорить процесс старения в организме.

Теломеры - концевые участки хромосом, которые предохраняют потерю ДНК при делении клеток. Как уже установили ученые, укороченная длина теломер связана с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, снижением когнитивных способностей, ускоренным старением и преждевременной смертью, пишет сайт argumenti.ru.