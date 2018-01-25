2018-01-25T18:28:14+03:00
Наука

Названа причина преждевременного старения

Специалисты изучили влияние чистоты воздуха на здоровье детей
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Изменить размер текста:

Ученые установили, как влияет загрязнение воздуха на преждевременное старение. Для этого масштабное исследование провели специалисты Колумбийского университета. В рамках своей работы они проанализировали данные о здоровье 255 новорожденных детей.

По данным ученых, дети, родившиеся в окрестностях угольной электростанции в китайском Тунляне до ее закрытия, имели более короткие теломеры, чем те, что жили уже после остановки работы ТЭС. На основе этих данных ученые предположили, что загрязнение воздуха может ускорить процесс старения в организме.

Теломеры - концевые участки хромосом, которые предохраняют потерю ДНК при делении клеток. Как уже установили ученые, укороченная длина теломер связана с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, снижением когнитивных способностей, ускоренным старением и преждевременной смертью, пишет сайт argumenti.ru.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку раздела «Наука», чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Пожар в больнице в Южной Корее унес жизни более 30 человек
В Сети появилось видео с места падения вертолета на Украине
Колобков: Олимпиада – 2018 в Пхёнчхане без России будет неполноценной
Киев расценил инцидент с журналисткой в вышиванке и Порошенко как «провокацию» российских СМИ
Глава Минэкономразвития рассказал журналистам, что мешает ему спать
Moody's улучшило прогноз суверенных рейтингов России, изменив на «позитивный»
К поискам судна «Восток» подключится самолет-амфибия Бе-200ЧС
Американские самолеты-разведчики снова изучали Крым
Россия и США договорились о маршрутах своих судов в Арктике
Сообщения СМИ о первом однополом браке в России оказались неправдой
Замглавы МИД РФ: Парижская встреча по химоружию направлена против России и Сирии
СМИ: Курды из Африна обстреляли турецкий город
Цены на жизненно важные лекарства в этом году обещали не повышать
При крушении вертолета на Украине погибли четыре человека
В Киеве при поддержке НАТО открыли центр обеспечения кибербезопасности
На Украине вертолет Ми-8 врезался в телевизионную вышку и разбился
Минэкономразвития РФ пояснило предложение об уголовном наказании за фиктивный техосмотр
В Великобритании ждут визита Дональда Трампа в 2018 году