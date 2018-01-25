2018-01-25T18:49:57+03:00
Наука

Самую маленькую муху на Земле назвали в честь Шварцнегера

У насекомого, несмотря на микроскопичные размеры, имеются фактурные конечности, которые напоминают накачанные руки и ноги бодибилдеров
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Вот так и выглядит мельчайшая мускулистая мушка.Вот так и выглядит мельчайшая мускулистая мушка.
Изменить размер текста:

Американские ученые-энтомологи открыли мельчайшую муху на Земле - обнаружили ее в Бразилии. Длина ее тельца не превышает 400 микронов, а вот лапки вполне напоминают фактурные руки и ноги накачанных спортсменов бодибилдеров.

Ученые признаются, что аналогия пришла им в голову мгновенно. Муху-культуристку в итоге навазали в честь самого известного "качка" США - Арнольда Шварцнегера. Теперь насекомое называется Megapropodiphora arnoldi.

- Я увидел эту муху и не смог ее назвать никак иначе, только в честь железного Арни, - признался энтомолог Брайан Браун. - Я считаю этого человека важной политической фигурой и образцом для подражания.

Мушки оказались обитательницами теплого тропического климата. Они пьют сок растений. Ученые сейчас стремятся узнать больше об образе жизни и повадках насекомых. Возможно, выяснят они и то, для чего нужны фактурные лапки.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку раздела «Наука», чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Пожар в больнице в Южной Корее унес жизни более 30 человек
В Сети появилось видео с места падения вертолета на Украине
Колобков: Олимпиада – 2018 в Пхёнчхане без России будет неполноценной
Киев расценил инцидент с журналисткой в вышиванке и Порошенко как «провокацию» российских СМИ
Глава Минэкономразвития рассказал журналистам, что мешает ему спать
Moody's улучшило прогноз суверенных рейтингов России, изменив на «позитивный»
К поискам судна «Восток» подключится самолет-амфибия Бе-200ЧС
Американские самолеты-разведчики снова изучали Крым
Россия и США договорились о маршрутах своих судов в Арктике
Сообщения СМИ о первом однополом браке в России оказались неправдой
Замглавы МИД РФ: Парижская встреча по химоружию направлена против России и Сирии
СМИ: Курды из Африна обстреляли турецкий город
Цены на жизненно важные лекарства в этом году обещали не повышать
При крушении вертолета на Украине погибли четыре человека
В Киеве при поддержке НАТО открыли центр обеспечения кибербезопасности
На Украине вертолет Ми-8 врезался в телевизионную вышку и разбился
Минэкономразвития РФ пояснило предложение об уголовном наказании за фиктивный техосмотр
В Великобритании ждут визита Дональда Трампа в 2018 году