Самую маленькую муху на Земле назвали в честь Шварцнегера

25 Янв. 2018 2018-01-25T18:49:57+03:00

Вот так и выглядит мельчайшая мускулистая мушка.

У насекомого, несмотря на микроскопичные размеры, имеются фактурные конечности, которые напоминают накачанные руки и ноги бодибилдеров

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Американские ученые-энтомологи открыли мельчайшую муху на Земле - обнаружили ее в Бразилии. Длина ее тельца не превышает 400 микронов, а вот лапки вполне напоминают фактурные руки и ноги накачанных спортсменов бодибилдеров.

Ученые признаются, что аналогия пришла им в голову мгновенно. Муху-культуристку в итоге навазали в честь самого известного "качка" США - Арнольда Шварцнегера. Теперь насекомое называется Megapropodiphora arnoldi.

- Я увидел эту муху и не смог ее назвать никак иначе, только в честь железного Арни, - признался энтомолог Брайан Браун. - Я считаю этого человека важной политической фигурой и образцом для подражания.

Мушки оказались обитательницами теплого тропического климата. Они пьют сок растений. Ученые сейчас стремятся узнать больше об образе жизни и повадках насекомых. Возможно, выяснят они и то, для чего нужны фактурные лапки.