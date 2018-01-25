Самую маленькую муху на Земле назвали в честь Шварцнегера
Американские ученые-энтомологи открыли мельчайшую муху на Земле - обнаружили ее в Бразилии. Длина ее тельца не превышает 400 микронов, а вот лапки вполне напоминают фактурные руки и ноги накачанных спортсменов бодибилдеров.
Ученые признаются, что аналогия пришла им в голову мгновенно. Муху-культуристку в итоге навазали в честь самого известного "качка" США - Арнольда Шварцнегера. Теперь насекомое называется Megapropodiphora arnoldi.
- Я увидел эту муху и не смог ее назвать никак иначе, только в честь железного Арни, - признался энтомолог Брайан Браун. - Я считаю этого человека важной политической фигурой и образцом для подражания.
Мушки оказались обитательницами теплого тропического климата. Они пьют сок растений. Ученые сейчас стремятся узнать больше об образе жизни и повадках насекомых. Возможно, выяснят они и то, для чего нужны фактурные лапки.