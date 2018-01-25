2018-01-25T18:47:03+03:00
Политика

Охранник Януковича рассказал об обстреле машины кортежа экс-президента Украины

По словам военнослужащего госохраны незалежной, инцидент произошел в 2014 году
Дарья ИВАШКИНА
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Бывший президент Украины Виктор ЯнуковичБывший президент Украины Виктор ЯнуковичФото: Евгения ГУСЕВА
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В четверг, 25 января, Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного дела о государственной измене, возбужденного против бывшего президента Украины Виктора Януковича.

В частности, на сегодняшнем заседании выступил военнослужащий госохраны незалежной Олесь Шаран, обеспечивавший безопасность экс-главы государства, который рассказал об обстреле одного из автомобилей президентского кортежа в 2014 году во время выезда из страны.

«Один из охранников сообщил мне, что по дороге из Киева его машину обстреляли. Я подошел и увидел отверстие», - цитирует Шарана украинские СМИ.

Между тем охранник не считает, что этот инцидент можно рассматривать как покушение на Януковича, ведь, по его словам, обстрелянная машина никогда не ездила в кортеже бывшего украинского лидера, и ее никак нельзя было идентифицировать.

Напомним, в конце июня прошлого года суд в Киеве начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Стоит отметить, что сам экс-президент свою вину отрицает.

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