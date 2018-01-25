Минкультуры России пригрозило наказанием показавшим «Смерть Сталина» кинотеатрам

25 Янв. 2018 2018-01-25T19:05:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В министерство культуры России прокомментировали информацию о показе в некоторых кинотеатрах запрещенного в нашей стране фильма «Смерть Сталина». Как отметили в ведомстве, если факт показа картины, прокатное удостоверение которой было отозвано, подтвердится, то в отношении кинотеатра-нарушителя будет возбуждено дело об административном правонарушении.

«После проверки сообщений СМИ и подтверждения факта показа кинофильма без прокатного удостоверения в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении», - цитирует ТАСС пресс-службу Минкульта.

Кроме того, в министерстве напомнили об ответственности кинотеатров за показ запрещенных фильмов. Так, согласно статьи 14.58 КоАП России, за показ картины без прокатного удостоверения юрлицам грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее стало известно, что вопреки запрету Минкультуры московский кинотеатр «Пионер» показал фильм «Смерть Сталина».