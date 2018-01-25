2018-01-25T19:25:21+03:00
Политика

МВД пообещало пресекать нарушения на массовых акциях перед выборами

‍При этом в ведомстве заверили, что уважают право граждан на проведение шествий, митингов и демонстраций
Дарья ИВАШКИНА
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МВД пообещало пресекать нарушения на массовых акциях перед выборамиМВД пообещало пресекать нарушения на массовых акциях перед выборамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В МВД России пообещали жестко пресекать нарушения закона и провокации на несанкционированных акциях в Москве перед президентскими выборами, запланированными на 18 марта текущего года. Соответствующее заявление сделал первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой, выступая в четверг, 25 января, на расширенной коллегии московского главка МВД.

«Москва всегда являлась и остается центром притяжения и внимания. На этой площадке интересанты раскачивают ситуацию, пытаются путем нарушения закона привлечь к себе внимание», - цитирует Горового ТАСС.

При этом представитель МВД заявил, что правоохранительные органы уважают право граждан на проведение шествий, митингов и демонстраций, однако любые нарушения закона необходимо пресекать.

А в это время в МИД РФ пообещали жестко пресекать попытки иностранного вмешательства в президентские выборы в России.

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