МВД пообещало пресекать нарушения на массовых акциях перед выборами
В МВД России пообещали жестко пресекать нарушения закона и провокации на несанкционированных акциях в Москве перед президентскими выборами, запланированными на 18 марта текущего года. Соответствующее заявление сделал первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой, выступая в четверг, 25 января, на расширенной коллегии московского главка МВД.
«Москва всегда являлась и остается центром притяжения и внимания. На этой площадке интересанты раскачивают ситуацию, пытаются путем нарушения закона привлечь к себе внимание», - цитирует Горового ТАСС.
При этом представитель МВД заявил, что правоохранительные органы уважают право граждан на проведение шествий, митингов и демонстраций, однако любые нарушения закона необходимо пресекать.
А в это время в МИД РФ пообещали жестко пресекать попытки иностранного вмешательства в президентские выборы в России.