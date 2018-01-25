Путин: ситуация вокруг Крыма вскоре стабилизируется

25 Янв. 2018 2018-01-25T19:37:55+03:00

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Президент России Владимир Путин в ходе телемоста с ведущими вузами страны рассказал о будущем Крыма. Как считает глава нашего государства, ситуация вокруг полуострова вскоре стабилизируется.

«На сегодня не думаю, что ситуация вокруг Крыма является драматичной, напротив, уверен, что все будет постепенно стабилизироваться», - приводит слова российского лидера РИА Новости.

Также Путин выразил уверенность в том, что развитие региона будет набирать темпы после решения ряда инфраструктурных вопросов и проблем. По его словам, развитие будет идти ускоренными темпами «и в социальной сфере, и в сфере науки и образования, и в сфере производства по различным направлениям».

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ. При этом, как неоднократно заявляли в Москве, процедура присоединения региона соответствовала всем нормам международного права.